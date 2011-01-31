Разработка flash и gif баннера

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Завершен17 заявок251 просмотр

Необходимо разработать flash, а также, gif баннер размером 240x400.

Тематика разработки: продвижение, рекламная сеть.

Графика для баннера имеется, но необходима доработка.

В исполнителе приветствуется проявление инициативы, креативность идей, навыки web дизайна, портфолио.

Обязательно показывать примеры работ.

14 лет назад
develop-master
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$70
1 день
Выполнил работу согласно предоставленному мною задания. Оперативно реагировал и вносил в работу все мои пожелания. Андрей, проявил себя как ответственный человек с отличным знанием своего дела!
Приятно было работать с Александром, предоставлен весь нужный материал для разработки, точное задание, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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