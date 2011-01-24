Техническое задание для формата 468х60: 1) синий фон, медленно падает снег, слева расположен логотип компании, на нем небольшие сугробы от снега 2) справа на полянке скачут "подарки" из прикрепленного файла, с ...
6 баннеров для сайта
Необходимо сделать 6 банеров для главной страницы сайта http://mobi-c.ru
Параметры
1 Размер на сайте 149*92. Но нужны исходники что бы мы могли потом изменить размер. Главное что бы пропорции сторон остались.
2 Итоговый формат gif, jpg, png. Исходники в чем угодно.
3 Банеры в едином стиле, но надо что бы они были в гармонии с текущей цветовой гаммой сайта.
Банеры сейчас присутствуют на сайте. Можно зайти и посмотреть что сейчас есть и понять для чего каждый банер предназначен.
Первые три банера, основные достоинства и отличия нашей программы.
1 Возможности
2 Простота внедрения
3 Доступная цена
Вторые три банера, основные функции программы.
1 Сбор заявок
2 Мерчендайзинг
3 Контроль торговых агентов
Бюджет 500р за банер, 3000 за все.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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