6 баннеров для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен36 заявок460 просмотров

Необходимо сделать 6 банеров для главной страницы сайта http://mobi-c.ru

Параметры

1 Размер на сайте 149*92. Но нужны исходники что бы мы могли потом изменить размер. Главное что бы пропорции сторон остались.

2 Итоговый формат gif, jpg, png. Исходники в чем угодно.

3 Банеры в едином стиле, но надо что бы они были в гармонии с текущей цветовой гаммой сайта.

Банеры сейчас присутствуют на сайте. Можно зайти и посмотреть что сейчас есть и понять для чего каждый банер предназначен.

Первые три банера, основные достоинства и отличия нашей программы.

1 Возможности

2 Простота внедрения

3 Доступная цена

Вторые три банера, основные функции программы.

1 Сбор заявок

2 Мерчендайзинг

3 Контроль торговых агентов

Бюджет 500р за банер, 3000 за все.

14 лет назад
hayder
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$66
2 дня
Валерий постоянно был на связи, предоставил несколько вариантов, в процессе работы учел все наши пожелания. Спасибо за выполненную работу.
Приятно работать. Приятно общаться. Приятно получать оплату во время. РЕКОМЕНДУЮ! Готов и в дальнейшем сотрудничать с Дмитрием ;)

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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