6 баннеров для сайта

Необходимо сделать 6 банеров для главной страницы сайта http://mobi-c.ru

Параметры

1 Размер на сайте 149*92. Но нужны исходники что бы мы могли потом изменить размер. Главное что бы пропорции сторон остались.

2 Итоговый формат gif, jpg, png. Исходники в чем угодно.

3 Банеры в едином стиле, но надо что бы они были в гармонии с текущей цветовой гаммой сайта.

Банеры сейчас присутствуют на сайте. Можно зайти и посмотреть что сейчас есть и понять для чего каждый банер предназначен.

Первые три банера, основные достоинства и отличия нашей программы.

1 Возможности

2 Простота внедрения

3 Доступная цена

Вторые три банера, основные функции программы.

1 Сбор заявок

2 Мерчендайзинг

3 Контроль торговых агентов

Бюджет 500р за банер, 3000 за все.