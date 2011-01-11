Приватно для Миронов Илья (5o4ok)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка99 просмотров

Нарисовать постер к программе в виде коробки.

Пример: http://netkok2011.narod.ru/73f17b86ae12.jpg

Название программы: Megaline Turbo PRO v1.0

На постере указать версию программы + краткое инфо: Уникальный менеджер закачек

И где нибудь выделить: MEGALINE

14 лет назад
mp3zkz
58 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано красиво и качественно, разработка графической "коробки" заняла не более 40 минут. Очень доволен Вашей работой, впредь по графике буду доверять только Вам. Спасибо!
Как всегда приятно работать !!!

Заявки фрилансеров

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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