Здравствуйте. Интересует изготовление баннера. Тематика учебная лит-ра DVD-диски. Требования: 200х300, gif, jpg-файл (не более 35Кб); Срок 1-2 дня
2 флеш баннера
Нужно 2 хороших флеш баннера 240х200,предлагайте вашу цену и время а также аналогичные ваши работы.
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