Приватно для Пеннер Людмила (Haruka25)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка89 просмотров

Создание двух флеш баннеров.

14 лет назад
selldigi
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Огромное спасибо, Людмиле. Обращаюсь второй раз и снова доволен профессионализмом и быстротой исполнения.
Отличный заказчик, как всегда подробное ТЗ и моментальная оплата. И просто приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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