Баннеры для поддержки статей

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Завершен7 заявок275 просмотров

Требуется серия недорогих баннеров для одного сайта. gif-animated / swish

468x60 или 728x90

До 39 кб

Суть баннеров - привлечение посетителей к специфическим страницам женского журнала.

1) - для страницы http://womenmagazine.net/health/527-samye-poleznye-produkty-na-planete.html

Слайд 1: Сегодня в номере:

Слайд 2: Самые полезные продукты на планете.

Слайд 3: Читай женский журнал

womenmagazine.net

2) что подарить в день святого Валентина

http://womenmagazine.net/love/532-den-svyatogo-valentina-chto-podarit-lyubimomu.html

3)

Горячая тема женского журнала:

Можно ли девушке потерять девственность до брака?

голосуй на womenmagazine.net

http://womenmagazine.net/love/525-mozhno-li-devushke-poteryat-devstvennost-do-braka.html

Вопросы в личку

14 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Отлично справился с работой.
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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