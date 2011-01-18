Добрый день! Необходимо разработать Flash-баннер по типу: http://www.banart.ru/portfolio/flash/page-3/ (jean paul gaultier) для сайта http://soffitta.ru - баннер должен провоцировать зайти на сайт и купить обои для стен) Ваши цены) Спасибо ...
Баннеры для поддержки статей
Требуется серия недорогих баннеров для одного сайта. gif-animated / swish
468x60 или 728x90
До 39 кб
Суть баннеров - привлечение посетителей к специфическим страницам женского журнала.
1) - для страницы http://womenmagazine.net/health/527-samye-poleznye-produkty-na-planete.html
Слайд 1: Сегодня в номере:
Слайд 2: Самые полезные продукты на планете.
Слайд 3: Читай женский журнал
2) что подарить в день святого Валентина
http://womenmagazine.net/love/532-den-svyatogo-valentina-chto-podarit-lyubimomu.html
3)
Горячая тема женского журнала:
Можно ли девушке потерять девственность до брака?
голосуй на womenmagazine.net
http://womenmagazine.net/love/525-mozhno-li-devushke-poteryat-devstvennost-do-braka.html
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