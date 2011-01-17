Нужен флеш-баннер

Надо на сайте n-karpova.ru поменять верхний баннер:

1) В два раза замедлить мигание.

2) На два кадра разместить по одной фразе:

"При каждом повторном обращении Вы получите 10% скидку на все виды оказываемых нами юридических услуг"

и

"Внимание, только до 28 февраля 2011г. регистрация ООО – 8000 рублей!"

Исходника нет. Надо или "достать" картинки из файла с сайта (если это возможно) или сделать скриншоты.

Пишите вашу цену за работу.