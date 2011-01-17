Нужен флеш-баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок245 просмотров

Надо на сайте n-karpova.ru поменять верхний баннер:

1) В два раза замедлить мигание.

2) На два кадра разместить по одной фразе:

"При каждом повторном обращении Вы получите 10% скидку на все виды оказываемых нами юридических услуг"

и

"Внимание, только до 28 февраля 2011г. регистрация ООО – 8000 рублей!"

Исходника нет. Надо или "достать" картинки из файла с сайта (если это возможно) или сделать скриншоты.

Пишите вашу цену за работу.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё сделано быстро и качественно. Были дополнительные просьбы с моей стороны, которые сразу выполнялись. Работой Романа доволен. То, что нужно.
Честный и адекватный заказчик, знает чего хочет, спасибо

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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