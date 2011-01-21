Нарисовать качественный баннер, кое какой материал есть (изображения, логотип компании, текст) Выбираю только по портфолио, интересует только качественная, профессиональная работа.
Баннер для космической онлайн игры
Нужно сделать флеш баннер для онлайн игры про космические сражения.
Параметры:
* разрешение - 250 x 250
* тип - анимированный флеш (swf)
* размер - не более 50 Кб
Возможный текст на баннере:
* Космическая онлайн стратегия
* Атакуй врага совместно с друзьями
* Эпические сражения в онлайне
* Новая космическая стратегия
* Для игры нужен только браузер и интернет
Материалы для банера:
* http://netassault.org/media/oxsar/src-oxsar.png - PNG лого с прозрачностью
* http://netassault.org/media/oxsar/src-logo-256-bg.png
* http://netassault.org/media/oxsar/src-logo-256.png
* http://netassault.org/media/oxsar/src-oxsar-02.png
* http://netassault.org/media/oxsar/src-oxsar-03.png
Дополнительные обязательные параметры:
* продолжительность анимации - не более 30 секунд (при скорости 15-20 кадров в секунду), после чего изображение должно остановиться и оставаться статичным
* версии Flash - версий с 4 по 8
* версии ActionScript - допускаются версии ActionScript 1-2
* использование ActionScript - баннер не должен содержать код, генерирующий или использующий случайные числа
* поддержка ClickTags - при любом клике должна выполняться переадресация на URL, указанный в аргументе clickTAG, пример кода:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
getURL(clickTAG, "_blank");
}
else
{
getURL("http://oxsar.ru/", "_blank");
}
}
в зависимости от структуры баннера может возникнуть необходимость добавить к началу "_root." или "_level0." перед "clickTAG". В итоге получится "_root.clickTAG" или "_level0.clickTAG".
Если clickTAG не задан или пустой, при клике переходить на http://oxsar.ru/
Результат нужно предоставить в исходниках проекта флеша + готовый swf.
Победитель конкурса
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