Баннер для космической онлайн игры

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок1836 просмотров
#1$51
#2$9

Нужно сделать флеш баннер для онлайн игры про космические сражения.

Параметры:

* разрешение - 250 x 250

* тип - анимированный флеш (swf)

* размер - не более 50 Кб

Возможный текст на баннере:

* Космическая онлайн стратегия

* Атакуй врага совместно с друзьями

* Эпические сражения в онлайне

* Новая космическая стратегия

* Для игры нужен только браузер и интернет

Материалы для банера:

* http://netassault.org/media/oxsar/src-oxsar.png - PNG лого с прозрачностью

* http://netassault.org/media/oxsar/src-logo-256-bg.png

* http://netassault.org/media/oxsar/src-logo-256.png

* http://netassault.org/media/oxsar/src-oxsar-02.png

* http://netassault.org/media/oxsar/src-oxsar-03.png

Дополнительные обязательные параметры:

* продолжительность анимации - не более 30 секунд (при скорости 15-20 кадров в секунду), после чего изображение должно остановиться и оставаться статичным

* версии Flash - версий с 4 по 8

* версии ActionScript - допускаются версии ActionScript 1-2

* использование ActionScript - баннер не должен содержать код, генерирующий или использующий случайные числа

* поддержка ClickTags - при любом клике должна выполняться переадресация на URL, указанный в аргументе clickTAG, пример кода:

on (release) {

if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {

getURL(clickTAG, "_blank");

}

else

{

getURL("http://oxsar.ru/", "_blank");

}

}

в зависимости от структуры баннера может возникнуть необходимость добавить к началу "_root." или "_level0." перед "clickTAG". В итоге получится "_root.clickTAG" или "_level0.clickTAG".

Если clickTAG не задан или пустой, при клике переходить на http://oxsar.ru/

Результат нужно предоставить в исходниках проекта флеша + готовый swf.

14 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1
Опять победил в конкурсе по созданию банера, рекомендую!
Конкурс понравился - побольше бы таких! Спасибо.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1

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