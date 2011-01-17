Флеш-баннеры - разработка, ресайз

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Закрыт18 заявок270 просмотров

Необходимо разработать флеш баннер под проект с последующим ресайзом (ожидается около 10 ресайзов) и созданием аналогичного гиф-баннера

Ждем предложения по цене, срокам, а также примеры работ

14 лет назад
ntbreeze
Юлия Нем 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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