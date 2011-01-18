ntbreeze

Юлия Нем ntbreeze

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш-баннеры - разработка, ресайз

    Необходимо разработать флеш баннер под проект с последующим ресайзом (ожидается около 10 ресайзов) и созданием аналогичного гиф-баннера Ждем предложения по цене, срокам, а также примеры работ

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик в издание

    Ищем дизайнера-верстальщика для верстки ежемесячного журнала объемом 44-48 страниц. Требования: - высокий уровень ответственности "заболел, уехал, не получилось..." - если этим страдаете, не пишите - умение работать ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад