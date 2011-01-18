Дизайнер-верстальщик в издание

Верстка полиграфииЗакрыт15 заявок407 просмотров
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Ищем дизайнера-верстальщика для верстки ежемесячного журнала объемом 44-48 страниц.

Требования:

- высокий уровень ответственности

"заболел, уехал, не получилось..." - если этим страдаете, не пишите

- умение работать в сжатые сроки и вкладываться в дедлайн

скажем,по опыту знаем, что за 1-1,5 недели заверстать журнал вполне под силу. на это и ориентируемся

- качественная журнальная верстка !

умение креативить, а не просто разбавлять фотки текстом!

Предложения по оплате + резюме ждем здесь либо на почту [email protected]

13 лет назад
ntbreeze
Юлия Нем 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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