Дизайнер-верстальщик в издание

Ищем дизайнера-верстальщика для верстки ежемесячного журнала объемом 44-48 страниц.

Требования:

- высокий уровень ответственности

"заболел, уехал, не получилось..." - если этим страдаете, не пишите

- умение работать в сжатые сроки и вкладываться в дедлайн

скажем,по опыту знаем, что за 1-1,5 недели заверстать журнал вполне под силу. на это и ориентируемся

- качественная журнальная верстка !

умение креативить, а не просто разбавлять фотки текстом!

Предложения по оплате + резюме ждем здесь либо на почту [email protected]