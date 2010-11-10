Добрый день. Мы – команда консалтинговой компании Profi 2 Profit, и нам требуется новый боец. Очень амбициозный. На редкость трудолюбивый. На должность удаленного дизайнера на постоянную работу. Девушки и парни от 18 лет с творческим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер на постоянной основе. Работа с полиграфией, наружкой, рекламными материалами. Требование умение рисовать, а не пользоваться клипартами. Готовность к полному рабочему дню, 6дневка, в субботу укороченный р/д.
Телефон для связи: +99871 2349707, +99897 3313104 с 9 до 18 часов по Ташкентскому времени.
E-mail: [email protected]
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