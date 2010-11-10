Требуется дизайнер на постоянной основе. Работа с полиграфией, наружкой, рекламными материалами. Требование умение рисовать, а не пользоваться клипартами. Готовность к полному рабочему дню, 6дневка, в субботу укороченный р/д.

Телефон для связи: +99871 2349707, +99897 3313104 с 9 до 18 часов по Ташкентскому времени.

E-mail: [email protected]