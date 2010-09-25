Рекламное агенство "DSM Group" в связи увеличением объма работ ищетдизайнеров на фриланс. Основные требования: illustrator, photoshop, indesign, acrobat. Работа по договору. Работа сдельная. Фриланс. Удаленка. В офис только документы подписать. Только для Москвы и МО! Спасибо за внимание!
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Для РА нужен один или два дизайнера для постоянного сотрудничества. В день от 2-ух работ будет. Макеты нужно делать за сутки.В основном нужно разрабатывать еврофлаера двухсторонние.Оплата 80 грн./макет
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