Дизайнер по полиграфии

Изготовление в CorelDraw 12 макетов визиток, флаеров, по ТЗ заказчика, согласование макетов с заказчиком. Макеты нужно изготавливать быстро (0, 5-1, 5 часа на макет), и профиссионально. Возможно несколько макетов в день. Каждый новый макет 1 сторона - 100 рублей. Готовый оплачиваемый продукт - полностью готовый, и одобренный клиентом макет, соответствующий требованиям к макетам.

Работа на удаленке. Опыт работы обязателен. Подряд. ИП в РФ. Договор. Оплата в соответствие с договором.