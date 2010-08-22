zakazchik7

Андрей Карпов zakazchik7

 
51 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Программа для сбора и работы с контактами

    $450

    Веб-интерфейс помогает обзвонщику регистрировать тех, кто заинтересовался продукцией, отправлять им предложения по е-майл одним нажатием кнопки и таким образом собирать контакты в течение дня, недели и т.д. По этим контактам, если они не против рассылаются ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа по машинописи

    Есть книга по машинописи. Нужна программа для помощи в работе с книгой (печаталка, для обучения слепым десятипальцевым методом). Она немного отличается от предложений на рынке. Условие. Автоское право на программу принадлежит мне. Вы, сможете (если, конечно ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дешевый авиабилет

    Два сайта двух авиакомпаний. Часто, чтобы найти самый дешевый авиабилет, чтобы заранее забронировать нужно перебирать дни, что очень не удобно. Каждый сайт построен не по принципу, когда будет самый дешевый авиабилет, а по принципу: введите ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер по полиграфии

    Изготовление в CorelDraw 12 макетов визиток, флаеров, по ТЗ заказчика, согласование макетов с заказчиком. Макеты нужно изготавливать быстро (0, 5-1, 5 часа на макет), и профиссионально. Возможно несколько макетов в день. Каждый новый макет 1 ...

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создание автоматизир. системы (сайта)

    Это можно назвать очень-очень упрощенной CRM или ERP-системой. По сути это просто сайт, т.е. HTML-страницы, БД на сервере, и движки на сервере. Единственная сложность– это организация SIP-SIP-шлюз-звонков (оборудование уже установленно и работает), e-mail-рассылалки, ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад