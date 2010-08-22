zakazchik7

Веб-интерфейс помогает обзвонщику регистрировать тех, кто заинтересовался продукцией, отправлять им предложения по е-майл одним нажатием кнопки и таким образом собирать контакты в течение дня, недели и т.д. По этим контактам, если они не против рассылаются ...
- $450Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть книга по машинописи. Нужна программа для помощи в работе с книгой (печаталка, для обучения слепым десятипальцевым методом). Она немного отличается от предложений на рынке. Условие. Автоское право на программу принадлежит мне. Вы, сможете (если, конечно ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт13 лет назад
Два сайта двух авиакомпаний. Часто, чтобы найти самый дешевый авиабилет, чтобы заранее забронировать нужно перебирать дни, что очень не удобно. Каждый сайт построен не по принципу, когда будет самый дешевый авиабилет, а по принципу: введите ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Изготовление в CorelDraw 12 макетов визиток, флаеров, по ТЗ заказчика, согласование макетов с заказчиком. Макеты нужно изготавливать быстро (0, 5-1, 5 часа на макет), и профиссионально. Возможно несколько макетов в день. Каждый новый макет 1 ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад
Это можно назвать очень-очень упрощенной CRM или ERP-системой. По сути это просто сайт, т.е. HTML-страницы, БД на сервере, и движки на сервере. Единственная сложность– это организация SIP-SIP-шлюз-звонков (оборудование уже установленно и работает), e-mail-рассылалки, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад