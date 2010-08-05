Требуется Дизайнер верстальщик на срок в 2 недели, с 9-го по 23 августа. Рабочий график с 10 до 18:00, 5 дней в неделю. Суббота и воскресение выходной. Свободное владение пакетами adobe. Знание Quark Ex...не профи, но знание элементарных принципов работы с этой прогой.

Компания; Рекламное агенство ArtStoria, территориально - г. Москва, ул. Верейская, д. 17., метро Славянский бульвар. Бизнес Центр "Верейская Плаза"

Оплата за 2 недели 15000р. Предложение срочное, действительно на сегодня - завтра.