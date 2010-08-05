Дизайнер-верстальщик

Верстка полиграфииЗакрытнет заявок68 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется Дизайнер верстальщик на срок в 2 недели, с 9-го по 23 августа. Рабочий график с 10 до 18:00, 5 дней в неделю. Суббота и воскресение выходной. Свободное владение пакетами adobe. Знание Quark Ex...не профи, но знание элементарных принципов работы с этой прогой.

Компания; Рекламное агенство ArtStoria, территориально - г. Москва, ул. Верейская, д. 17., метро Славянский бульвар. Бизнес Центр "Верейская Плаза"

Оплата за 2 недели 15000р. Предложение срочное, действительно на сегодня - завтра.

13 лет назад
motion-pixel
Алсим 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайнер-падаван (СПб)

    Коллеги, приветствую! С сентября месяца мне понадобится сабж. Точнее, не столько падаван, сколько напарник. В первую очередь, на выполнение рутинных полиграфических работ: верстка и подготовка к печати гайдлайнов, элементов фирменного стиля (визитки/папки/бланки и т.п.), несложных рекламных ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер в штат

    Обязанности: разработка и верстка макетов рекламной и информационной продукции согласно фирменному стилю (brand book) как на твердых носителях, так и для web. Условия: Работа в офисе. Занятость полная. Зарплата по результатам собеседования. Требования: наличие классического образования является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием. Необходимы навыки ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик журнала

    Разработка лого, ф-го. стиля, д.журнала- ..Ваша цена? Разработка макета-..Ваша цена за 1/шт.(65*100 мм.)? Верстка и здача в типографию-..Ваша цена? PS/ Оплпта по утверждению. Постоянная работа. Для одного человека-постоянная удаленная занятость.

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА. Обязательные требования: - ВО; - М/ Ж до 35 лет; - ОР на аналогичной должности от 2-х лет; - Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake. 3D Max- приветствуется. - Художественный вкус, ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик в рекламно-информ. издание

    $300

    Ищем дизайнера-верстальщика для постоянного сотрудничества. Опыт работы - обьязательно. Прогресивний подход к рекламе. Быстрота исполнения. Периодичность выхода издания 1 мес. Формат B3. количество страниц - 20. Язык издания - украинский. Ваши резюме и портфолио присылайте по адресу [email protected]

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графический дизайнер

    Телеканалу "Украинское Народное Телевидение" срочно требуется девушка приятной внешности возрастом до 25 лет на должность графического дизайнера. Обязателен опыт работы в программах: иллюстратор, фотошоп, - от 2-х лет. З/п 3000 грн. Запись на собеседование по тел. ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Adobe Acrobat Professional

    Нужен спец по созданию журнала в PDF. Мой дизайнер отлично рисует и верстает, но не владеет такими функциями формата, как звуковые эффекты, создание кнопок, ссылок, и пр. Я не специалист, сам не очень понимаю. Нужен ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик-дизайнер

    Ищем грамотного верстальщика полиграфии на удаленную работу. С весомой долей креативности. Работа - верстка журнала, верстка каталогов, верстка буклетов. Разработка концепции сейчас не требуется, шаблоны есть. 1. Журнал - периодичность раз в квартал, объем от ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад