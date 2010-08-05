Коллеги, приветствую! С сентября месяца мне понадобится сабж. Точнее, не столько падаван, сколько напарник. В первую очередь, на выполнение рутинных полиграфических работ: верстка и подготовка к печати гайдлайнов, элементов фирменного стиля (визитки/папки/бланки и т.п.), несложных рекламных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Дизайнер верстальщик на срок в 2 недели, с 9-го по 23 августа. Рабочий график с 10 до 18:00, 5 дней в неделю. Суббота и воскресение выходной. Свободное владение пакетами adobe. Знание Quark Ex...не профи, но знание элементарных принципов работы с этой прогой.
Компания; Рекламное агенство ArtStoria, территориально - г. Москва, ул. Верейская, д. 17., метро Славянский бульвар. Бизнес Центр "Верейская Плаза"
Оплата за 2 недели 15000р. Предложение срочное, действительно на сегодня - завтра.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязанности: разработка и верстка макетов рекламной и информационной продукции согласно фирменному стилю (brand book) как на твердых носителях, так и для web. Условия: Работа в офисе. Занятость полная. Зарплата по результатам собеседования. Требования: наличие классического образования является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием. Необходимы навыки ...Закрыт13 лет назад
Разработка лого, ф-го. стиля, д.журнала- ..Ваша цена? Разработка макета-..Ваша цена за 1/шт.(65*100 мм.)? Верстка и здача в типографию-..Ваша цена? PS/ Оплпта по утверждению. Постоянная работа. Для одного человека-постоянная удаленная занятость.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт13 лет назад
Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА. Обязательные требования: - ВО; - М/ Ж до 35 лет; - ОР на аналогичной должности от 2-х лет; - Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake. 3D Max- приветствуется. - Художественный вкус, ...Закрыт13 лет назад
- $1600
Работа в офисе на постоянной основе требуется дизайнер в издательство, верстка журнала. оформление по тк з/п 50000рЗакрыт13 лет назад
- $300
Ищем дизайнера-верстальщика для постоянного сотрудничества. Опыт работы - обьязательно. Прогресивний подход к рекламе. Быстрота исполнения. Периодичность выхода издания 1 мес. Формат B3. количество страниц - 20. Язык издания - украинский. Ваши резюме и портфолио присылайте по адресу [email protected]Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
В обязанности будет входит отрисовка дизайна визиток, билбордов, брошюр и т.п. связь по icq 319145413Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт13 лет назад
Телеканалу "Украинское Народное Телевидение" срочно требуется девушка приятной внешности возрастом до 25 лет на должность графического дизайнера. Обязателен опыт работы в программах: иллюстратор, фотошоп, - от 2-х лет. З/п 3000 грн. Запись на собеседование по тел. ...Закрыт13 лет назад
Нужен спец по созданию журнала в PDF. Мой дизайнер отлично рисует и верстает, но не владеет такими функциями формата, как звуковые эффекты, создание кнопок, ссылок, и пр. Я не специалист, сам не очень понимаю. Нужен ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем грамотного верстальщика полиграфии на удаленную работу. С весомой долей креативности. Работа - верстка журнала, верстка каталогов, верстка буклетов. Разработка концепции сейчас не требуется, шаблоны есть. 1. Журнал - периодичность раз в квартал, объем от ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт13 лет назад