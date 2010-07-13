Дизайнер-верстальщик в рекламно-информ. издание

$300
Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок375 просмотров
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Ищем дизайнера-верстальщика для постоянного сотрудничества.

Опыт работы - обьязательно.

Прогресивний подход к рекламе.

Быстрота исполнения.

Периодичность выхода издания 1 мес.

Формат B3. количество страниц - 20.

Язык издания - украинский.

Ваши резюме и портфолио присылайте по адресу [email protected]

13 лет назад
one-ll
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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