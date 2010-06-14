Требуется специалист для вёрстки газеты

Мы сейчас ищем дизайнера, который разработал бы нам дизайн листовок (210*100) довольно срочно. Но при этом нам интересно найти человека, с которым мы могли бы постоянно сотрудничать в последующем. На данный момент разработанный логотип, визитка, фирменный ...