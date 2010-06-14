Здравствуйте! Ищется дизайнер который рисует дизайны одежды, дисконтных карт, визиток и т.д. Критерии: 1) с хорошей фантазией 2) Креативность 3) навык 4) понимания 5) терпеливость 6) умения правильно подходить к работе Сразу предупреждаем некоторые работы будут без предоплаты или через СБПС, будут и ...
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Требуется специалист для вёрстки газеты в формате PDF. Работа на дому. Объём газеты 10 листов, формат А4, полноцветная. Газета будет выходить один раз в неделю. Оплата за вёрстку первого номера 3000 рублей, последующие номера будут оплачиваться по 5000 рублей за каждый выпуск. Через три месяца возможно повышение заработной платы.
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