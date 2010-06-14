Требуется специалист для вёрстки газеты

$1000
Верстка полиграфииЗакрыт32 заявки603 просмотра
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Требуется специалист для вёрстки газеты в формате PDF. Работа на дому. Объём газеты 10 листов, формат А4, полноцветная. Газета будет выходить один раз в неделю. Оплата за вёрстку первого номера 3000 рублей, последующие номера будут оплачиваться по 5000 рублей за каждый выпуск. Через три месяца возможно повышение заработной платы.

14 лет назад
sergeyblogger
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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