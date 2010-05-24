Срочно нужен очень хороший дизайнер в рекламное агентство в Киеве, способный на большие подвиги.

Должен уметь:

- придумывать (принты, логотипы, фирменные стили, сайты, концепты и вообще, все, что может иметь визуальное воплощение)

- воплощать от эскиза до готовых к печати макетов (все вышеперечисленное на высоком уровне; отсутствие необходимости объяснять, что такое композиция или почему этот макет - совок махровый - приветствуется)

- слушать и воспринимать

- стойко переносить трудовые будни.

Работа в офисе, полный день. Оплата труда обсуждается на собеседовании.

Если вы сами или кто-то из ваших знакомых подходит под это описание - пишите: [email protected]. Наличие портфолио обязательно.