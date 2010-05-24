Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 3ds max, Flash, Quark Expess, Corel Draw. При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен очень хороший дизайнер в рекламное агентство в Киеве, способный на большие подвиги.
Должен уметь:
- придумывать (принты, логотипы, фирменные стили, сайты, концепты и вообще, все, что может иметь визуальное воплощение)
- воплощать от эскиза до готовых к печати макетов (все вышеперечисленное на высоком уровне; отсутствие необходимости объяснять, что такое композиция или почему этот макет - совок махровый - приветствуется)
- слушать и воспринимать
- стойко переносить трудовые будни.
Работа в офисе, полный день. Оплата труда обсуждается на собеседовании.
Если вы сами или кто-то из ваших знакомых подходит под это описание - пишите: [email protected]. Наличие портфолио обязательно.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт14 лет назад
Издательство Экономика приглашает на работу дизайнера. Требования: Креативность, хорошая пространственная фантазия Опыт работы в РА, деловых изданиях от 2-х лет, Владение пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Знание Flash, базовые знания html-верстки Обязателен опыт работы с рекламой Желателен опыт ...Закрыт14 лет назад
Мы сейчас ищем дизайнера, который разработал бы нам дизайн листовок (210*100) довольно срочно. Но при этом нам интересно найти человека, с которым мы могли бы постоянно сотрудничать в последующем. На данный момент разработанный логотип, визитка, фирменный ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
В компанию требуется удаленный дизайнер. Разработка фирменного стиля, полиграфия, реклама, дизайн сайтов, верстка, препресс и поддержка сайта (загрузка фото и текстов) - не часто, под руководством нашего дизайнера. Знание программ фотошоп, индизайн, иллюстратор. Полная постоянная ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер на удаленную работу. В обязанности входит разработка макетов для журнала. Знание программ: фотошоп, корел и т.д. График работы свободный. Оплата сдельная, до 500р за макет. Пишите на почту : [email protected], для ...Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Ищем дизайнера на постоянную работу. С хорошим вкусом и грамотного. Задачи: разработка макетов меню заведений, спецпредложений, ярких постеров, рекламы для СМИ. Взаимодействие с бренд-менеджером, директорами сетей. Обязательно наличие портфолио. Дислокация офиса - Оболонь. Все остальные вопросы - в личку.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
В компанию на постоянную удаленную работу требуется помощник дизайнера. В обязанности входит фирменный стиль, полиграфия, реклама, подготовка к печати, верстка каталогов, буклетов, дизайн сайтов. Знание программ: фотошоп, иллюстратор, индизайн. Также необходима поддежка сайта (загрузка текстов, ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт14 лет назад
Требования: Мужчина/женщина, 22-30 лет Образование высшее Гражданство РФ Знание: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign - верстка каталогов, опыт предпечатной подготовки Опыт работы от 1 года Приятная внешность, высокая организованность , порядочность, коммуникабельность Наличие портфолио обязательно ...Закрыт14 лет назад
- $1300
В рекламное агентство срочно требуется дизайнер-верстальщик. Заработок до 35-40.000 рублей в месяц (оклад + процент). Требования: QuarkXPress, Photoshop, Illustrator. Oпыт работы от 3-х лет. Рабочий день с 10.00 до 19.00. Офис у метро "Шоссе Энтузиастов" ...Закрыт14 лет назад
Рекламной компании требуется дизйнер для удаленной работы. Нужна скорость, оперативность внесения коректив, качество Тарифы и работы следующие (в рублях): Дизайн ...Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад