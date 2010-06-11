Срочно требуется дизайнер Полиграфии.

Здравствуйте!

Ищется дизайнер который рисует дизайны одежды, дисконтных карт, визиток и т.д.

Критерии:

1) с хорошей фантазией

2) Креативность

3) навык

4) понимания

5) терпеливость

6) умения правильно подходить к работе

Сразу предупреждаем некоторые работы будут без предоплаты или через СБПС, будут и таке работы что надо будет сделать наброски и если они клиента устроят то работаем дальше, нет так будем редактировать или отказываться от выполнения задания

Обращаться в icq: 623193744

С уважением,

Студия ДаниВеб