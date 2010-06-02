Дизайнер

$1000
Верстка полиграфииЗакрыт13 заявок772 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ВНИМАНИЕ!!! Пока что было прислано 3 работы!!!

21 июня будут подведены итоги. Всех дизайнеров, чьи тестовые задания оказались близкими к рабочей версии (пока что это 2 работы) мы приглашаем к нам в офис для оформления документов.

Также будут даны некоторые постоянные материалы для дальнейшей работы (часто встречающиеся в работах фото, логотип).

ДЛЯ ВСЕХ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО для ознакомления с продукцией, нашими ценностями и идеями.

Друзья, пожалуйста, не пишите мне приватные сообщения, я их не успеваю рассматривать и времени отвечать почти нет, пожалуйста, если что-то не понятно из обращения и необходимо задать вопрос, то пользуйтесь телефоном - звоните, это наиболее быстрый способ коммуникации со мной!

Спасибо за понимание!

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Организация приглашает к сотрудничеству дизайнера на удаленную работу.

Требования к кандидату:

1. Знание основных графических пакетов (Photoshop, Corel, Illustrator).

2. Желательно умение рисовать от руки и переводить изображение в кривые (потребуется, но не часто, именно на данный момент есть потребность отрисовать картинки для детского журнала, дальше возможно и не понадобится).

3. Обязательная доступность в течении дня (примерно с 8:30 до 18:00).

4. Ответственный подход к работе.

Условия работы:

1. Работа по трудовому договору. Зарплата сдельная, "белая". Отчисление 13% от общей суммы, получившейся за месяц.

2. Адекватное тех. задание, фото и изображения в хорошем качестве

(если нет хорошего качества, то либо просим найти самостоятельно в интернете, либо не придираемся к маленькому размеру картинки. Обычно фотографии продукции есть, т.к. находимся прямо на производстве и имеем неплохого полупрофессионального фотографа в штате и фотооборудование, фотографируем в основном на белом фоне, чтобы было легче обтравлять изображения в случае надобности)

3. Работы много, поэтому ищем несколько человек сразу

Оплата:

Дизайн макета (на стандартные задания по ТЗ доводим до ума один макет, на люксовые задания предоставление 2 вариантов дизайна, но это не всегда, бывают редкие случаи когда такое требуется, примерно 1 из 4 работ):

Платим не много но стабильно и без задержек. З/п каждого 10 числа месяца.

Например за дизайн-макет открытки - 3 000 рублей.

Листовка А4 (2 стороны) - 3 000 рублей

Каталог А4 - 3 000 за первую страницу и по 500 рублей за последующие, 1 500-2 000 за обложку.

Перед приемом на работу будет тестовое задание - верстка одной стороны буклета люкс** (А4) "лифлер" по ТЗ (для соблюдения полит корректности принимаются работы только в низком разрешении - 72 dpi)

Заинтересованных прошу ознакомиться с тестовым заданием и звонить: 8903-965-83-13 Татьяна Владимировна

или писать на e-mail: [email protected]

Ссылка на скачивание архива с тестовым заданием (ТЗ, фотографии, логотип) - http://ifolder.ru/17982684 или http://webfile.ru/4528039

ссылки на портфолио желательны, но не обязательны. Тестовое задание мне поможет составить представление о ваших возможностях.

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ВНИМАНИЕ!!! У каждого из претендентов должна быть возможность приезжать в офис 1 раз в месяц!!!

Работы жителей других городов РОССИИ тоже рассматриваются, но сразу подумайте БУДЕТ ЛИ ВАМ УДОБНО ЕЗДИТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ (15 мнут от м. Юго-западная) за зарплатой и на первое собеседование (оно же заключение договора)!!!

14 лет назад
Moskovsky
Татьяна 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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