Изготовление макетов в газеты, журналы Группы Изданий "Проспект". Основной функционал - дизайн рекламных макетов. Требования: Навыки работы в программах - Adobe InDisign, Adobe Illustrator, CorelDraw. Высокая скорость работы. Опыт работы на аналогичной должности. Условия: - Пятидневная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВНИМАНИЕ!!! Пока что было прислано 3 работы!!!
21 июня будут подведены итоги. Всех дизайнеров, чьи тестовые задания оказались близкими к рабочей версии (пока что это 2 работы) мы приглашаем к нам в офис для оформления документов.
Также будут даны некоторые постоянные материалы для дальнейшей работы (часто встречающиеся в работах фото, логотип).
ДЛЯ ВСЕХ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО для ознакомления с продукцией, нашими ценностями и идеями.
Друзья, пожалуйста, не пишите мне приватные сообщения, я их не успеваю рассматривать и времени отвечать почти нет, пожалуйста, если что-то не понятно из обращения и необходимо задать вопрос, то пользуйтесь телефоном - звоните, это наиболее быстрый способ коммуникации со мной!
Спасибо за понимание!
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Организация приглашает к сотрудничеству дизайнера на удаленную работу.
Требования к кандидату:
1. Знание основных графических пакетов (Photoshop, Corel, Illustrator).
2. Желательно умение рисовать от руки и переводить изображение в кривые (потребуется, но не часто, именно на данный момент есть потребность отрисовать картинки для детского журнала, дальше возможно и не понадобится).
3. Обязательная доступность в течении дня (примерно с 8:30 до 18:00).
4. Ответственный подход к работе.
Условия работы:
1. Работа по трудовому договору. Зарплата сдельная, "белая". Отчисление 13% от общей суммы, получившейся за месяц.
2. Адекватное тех. задание, фото и изображения в хорошем качестве
(если нет хорошего качества, то либо просим найти самостоятельно в интернете, либо не придираемся к маленькому размеру картинки. Обычно фотографии продукции есть, т.к. находимся прямо на производстве и имеем неплохого полупрофессионального фотографа в штате и фотооборудование, фотографируем в основном на белом фоне, чтобы было легче обтравлять изображения в случае надобности)
3. Работы много, поэтому ищем несколько человек сразу
Оплата:
Дизайн макета (на стандартные задания по ТЗ доводим до ума один макет, на люксовые задания предоставление 2 вариантов дизайна, но это не всегда, бывают редкие случаи когда такое требуется, примерно 1 из 4 работ):
Платим не много но стабильно и без задержек. З/п каждого 10 числа месяца.
Например за дизайн-макет открытки - 3 000 рублей.
Листовка А4 (2 стороны) - 3 000 рублей
Каталог А4 - 3 000 за первую страницу и по 500 рублей за последующие, 1 500-2 000 за обложку.
Перед приемом на работу будет тестовое задание - верстка одной стороны буклета люкс** (А4) "лифлер" по ТЗ (для соблюдения полит корректности принимаются работы только в низком разрешении - 72 dpi)
Заинтересованных прошу ознакомиться с тестовым заданием и звонить: 8903-965-83-13 Татьяна Владимировна
или писать на e-mail: [email protected]
Ссылка на скачивание архива с тестовым заданием (ТЗ, фотографии, логотип) - http://ifolder.ru/17982684 или http://webfile.ru/4528039
ссылки на портфолио желательны, но не обязательны. Тестовое задание мне поможет составить представление о ваших возможностях.
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ВНИМАНИЕ!!! У каждого из претендентов должна быть возможность приезжать в офис 1 раз в месяц!!!
Работы жителей других городов РОССИИ тоже рассматриваются, но сразу подумайте БУДЕТ ЛИ ВАМ УДОБНО ЕЗДИТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ (15 мнут от м. Юго-западная) за зарплатой и на первое собеседование (оно же заключение договора)!!!
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