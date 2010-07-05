Специалист по Adobe Acrobat Professional

Нужен спец по созданию журнала в PDF. Мой дизайнер отлично рисует и верстает, но не владеет такими функциями формата, как звуковые эффекты, создание кнопок, ссылок, и пр. Я не специалист, сам не очень понимаю. Нужен человек, который бы мог использовать все полезные функции формата.