Временная замена постоянного дизайнера на 3 недели

Ищу дизайнера себе на замену на время отпуска (период с 12.07 по 30.07), возможно дальнейшее сотрудничество.

Работа на полный день в офисе на ставку, 9-18, сб-вс выходные.

Офис в центре, возле Оперного, м. Теальная - м. Золотые Ворота.

Задачи: макеты печатной продукции согласно существующему фирстилю, модификация старых, внесение правок на сайт, подготовка графики для сайта (оптимизация картинок), иногда - презентации в PowerPoint. В основном все по мелочи.

Необходимые умения: Illustrator Cs4, Photoshop, Acrobat Pro, Word/Exel/PowerPoint 2007.

Зачастую производство материалов на месте (малые тиражи) - печать, порезка, биговка, ламинация и пр.

Просьба в заявках указать ожидания по зарплате