Нужен дизайнер! Разработка макетов для полиграфии.

Работа на постоянной основе.

Необходимо будет делать макеты :

Визиток

Баннеров

Буклетов

В данный момент дизайнер который работает в штате не успевает. Требуется удаленный помощник чтобы в период загрузки можно было отдавать макеты на разработку.

Сроки 1 день на разработку макета (визитка, растяжка, баннер и пр)

2-3 дня на разработку буклета А4 4+4

Макеты нужны в cdr формате

Интересует цена на разработку :

Визитка

Флаер

Буклет

Баннер