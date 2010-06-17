Дизайнер рекламной и полиграфической продукции

$50
Верстка полиграфииЗакрыт2 заявки378 просмотров
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Группе компаний «СКАУТ» (г. Санкт-Петербург, www.scout-gps.ru) - производителю и интегратору системы спутникового мониторинга транспорта «СКАУТ», требуется внештатный дизайнер-фрилансер, готовый к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.

Мы очень хотим видеть в своей команде:

Креативного, и в тоже время ответственного человека, обладающего хорошим художественным вкусом и чувством стиля в возрасте от 22 до 40 лет. Пол кандидата для воплощения наших идей в жизнь значения не имеет. Основное требование – проживание в Санкт-Петербурге, так как мы хотели бы видеть Вас не реже одного раза в месяц в нашем офисе.

Мы возлагаем большие надежды на дизайнера и хотим доверить важное направление деятельности в нашей работе, соответственно, мы предъявляем достаточно высокие требования к кандидату:

• Знать в совершенстве компьютерную графику: Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Flash, и программы для верстки. Желательно – уметь работать с видео.

• Опыт работы в сфере дизайна и верстки рекламно-полиграфических материалов – не менее 3 лет. Нужно уметь делать любой дизайн: начиная от визиток, заканчивая выставочными стендами и биллбордами. Очень здорово, если Вы умеете хорошо рисовать от руки.

• Наличие портфолио.

Нам необходимо:

• Создание всех макетов рекламной-сувенирной продукции в компании;

• Верстка полиграфии и допечатная обработка файлов. Подготовка файлов для производства;

• Разработка графики для интернета: баннеры, открытки и.т.д.;

• Верстка корпоративного бюллетеня;

• Доработать бренд-бук существующий в компании, вдохнуть в него «новую жизнь»;

• Разработка дизайнов сайтов;

Предполагается очень большой объем работы. В первое время – в крайне сжатые сроки.

Основное взаимодействие будет осуществляться с PR-отделом компании по электронной почте.

Со своей стороны мы предлагаем достойную сдельную оплату труда, которая зависит от конкретного проекта.

Для приглашения на собеседование необходимо выполнить тестовое задание, которое в конечном итоге определит победителя конкурса на вакансию.

Победителю конкурса гарантируется оплата за выполненный проект в размере 1000 рублей и предложение о дальнейшем сотрудничестве.

Тестовое задание:

Разработать макет рекламной листовки о системе СКАУТ. Формат А4. Двусторонняя.

Для этого можно использовать: буклет компании, логотип из существующего брендбука, видео презентацию, предоставленный текст, консультацию отдела PR и Вашу фантазию.

Результат должен быть представлен в виде JPEG-картинки с хорошим разрешением и кратким описанием от автора.

Логотип, текст и консультацию для начала выполнения задания в кривых можно получить в PR отделе компании. Для этого направьте запрос по электронной почте [email protected] PR-менеджеру компании Наталье Сулимовой. В теме письма укажите: «Дизайнер».

Буклет и видео находятся по ссылкам:

http://scout-gps.ru/reklama/

http://scout-gps.ru/video/

При обращении за тестовым заданием необходимо приложить резюме.

Выполненную работу также отправлять в отдел PR.

13 лет назад
scout-gps
Скаут 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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