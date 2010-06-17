Дизайнер рекламной и полиграфической продукции

Требуется специалист для вёрстки газеты в формате PDF. Работа на дому. Объём газеты 10 листов, формат А4, полноцветная. Газета будет выходить один раз в неделю. Оплата за вёрстку первого номера 3000 рублей, последующие номера будут ...
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Группе компаний «СКАУТ» (г. Санкт-Петербург, www.scout-gps.ru) - производителю и интегратору системы спутникового мониторинга транспорта «СКАУТ», требуется внештатный дизайнер-фрилансер, готовый к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.
Мы очень хотим видеть в своей команде:
Креативного, и в тоже время ответственного человека, обладающего хорошим художественным вкусом и чувством стиля в возрасте от 22 до 40 лет. Пол кандидата для воплощения наших идей в жизнь значения не имеет. Основное требование – проживание в Санкт-Петербурге, так как мы хотели бы видеть Вас не реже одного раза в месяц в нашем офисе.
Мы возлагаем большие надежды на дизайнера и хотим доверить важное направление деятельности в нашей работе, соответственно, мы предъявляем достаточно высокие требования к кандидату:
• Знать в совершенстве компьютерную графику: Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Flash, и программы для верстки. Желательно – уметь работать с видео.
• Опыт работы в сфере дизайна и верстки рекламно-полиграфических материалов – не менее 3 лет. Нужно уметь делать любой дизайн: начиная от визиток, заканчивая выставочными стендами и биллбордами. Очень здорово, если Вы умеете хорошо рисовать от руки.
• Наличие портфолио.
Нам необходимо:
• Создание всех макетов рекламной-сувенирной продукции в компании;
• Верстка полиграфии и допечатная обработка файлов. Подготовка файлов для производства;
• Разработка графики для интернета: баннеры, открытки и.т.д.;
• Верстка корпоративного бюллетеня;
• Доработать бренд-бук существующий в компании, вдохнуть в него «новую жизнь»;
• Разработка дизайнов сайтов;
Предполагается очень большой объем работы. В первое время – в крайне сжатые сроки.
Основное взаимодействие будет осуществляться с PR-отделом компании по электронной почте.
Со своей стороны мы предлагаем достойную сдельную оплату труда, которая зависит от конкретного проекта.
Для приглашения на собеседование необходимо выполнить тестовое задание, которое в конечном итоге определит победителя конкурса на вакансию.
Победителю конкурса гарантируется оплата за выполненный проект в размере 1000 рублей и предложение о дальнейшем сотрудничестве.
Тестовое задание:
Разработать макет рекламной листовки о системе СКАУТ. Формат А4. Двусторонняя.
Для этого можно использовать: буклет компании, логотип из существующего брендбука, видео презентацию, предоставленный текст, консультацию отдела PR и Вашу фантазию.
Результат должен быть представлен в виде JPEG-картинки с хорошим разрешением и кратким описанием от автора.
Логотип, текст и консультацию для начала выполнения задания в кривых можно получить в PR отделе компании. Для этого направьте запрос по электронной почте [email protected] PR-менеджеру компании Наталье Сулимовой. В теме письма укажите: «Дизайнер».
Буклет и видео находятся по ссылкам:
При обращении за тестовым заданием необходимо приложить резюме.
Выполненную работу также отправлять в отдел PR.
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