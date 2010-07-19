Дизайнер-верстальщик

Работа в офисе на постоянной основе требуется дизайнер в издательство, верстка журнала. оформление по тк з/п 50000р
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Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА.
Обязательные требования:
- ВО;
- М/ Ж до 35 лет;
- ОР на аналогичной должности от 2-х лет;
- Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake.
3D Max- приветствуется.
- Художественный вкус, творческое мышление, ответственность, коммуникабельность, исполнительность.
Обязанности:
- Верстка одного издания( профессиональный ежемесячный журнал, 126 стр., 2 цветные обложки, внутри 2 цвета ); запись pdf-файла;
- Разработка и дизайн рекламных макетов, буклетов, рекламных баннеров и флешей на наши сайты.
Официальное трудоустройство, полный рабочий день.
Территориально компания находится в Днепровском р-не, м. Черниговская.
ЗП - оговаривается индивидуально. Обязательно предоставить портфолио и указать желаемую ЗП.
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