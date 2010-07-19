Дизайнер-верстальщик

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Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА.

Обязательные требования:

- ВО;

- М/ Ж до 35 лет;

- ОР на аналогичной должности от 2-х лет;

- Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake.

3D Max- приветствуется.

- Художественный вкус, творческое мышление, ответственность, коммуникабельность, исполнительность.

Обязанности:

- Верстка одного издания( профессиональный ежемесячный журнал, 126 стр., 2 цветные обложки, внутри 2 цвета ); запись pdf-файла;

- Разработка и дизайн рекламных макетов, буклетов, рекламных баннеров и флешей на наши сайты.

Официальное трудоустройство, полный рабочий день.

Территориально компания находится в Днепровском р-не, м. Черниговская.

ЗП - оговаривается индивидуально. Обязательно предоставить портфолио и указать желаемую ЗП.

13 лет назад
olenkakiev
Ольга 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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