Дизайнер-верстальщик журнала

Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА. Обязательные требования: - ВО; - М/ Ж до 35 лет; - ОР на аналогичной должности от 2-х лет; - Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake. 3D Max- приветствуется. - Художественный вкус, ...
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Разработка лого, ф-го. стиля, д.журнала- ..Ваша цена?
Разработка макета-..Ваша цена за 1/шт.(65*100 мм.)?
Верстка и здача в типографию-..Ваша цена?
PS/ Оплпта по утверждению. Постоянная работа. Для одного человека-постоянная удаленная занятость.
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