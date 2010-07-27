Дизайнер-верстальщик журнала

Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок411 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка лого, ф-го. стиля, д.журнала- ..Ваша цена?

Разработка макета-..Ваша цена за 1/шт.(65*100 мм.)?

Верстка и здача в типографию-..Ваша цена?

PS/ Оплпта по утверждению. Постоянная работа. Для одного человека-постоянная удаленная занятость.

13 лет назад
PR-cto
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер-верстальщик

    Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА. Обязательные требования: - ВО; - М/ Ж до 35 лет; - ОР на аналогичной должности от 2-х лет; - Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake. 3D Max- приветствуется. - Художественный вкус, ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик в рекламно-информ. издание

    $300

    Ищем дизайнера-верстальщика для постоянного сотрудничества. Опыт работы - обьязательно. Прогресивний подход к рекламе. Быстрота исполнения. Периодичность выхода издания 1 мес. Формат B3. количество страниц - 20. Язык издания - украинский. Ваши резюме и портфолио присылайте по адресу [email protected]

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графический дизайнер

    Телеканалу "Украинское Народное Телевидение" срочно требуется девушка приятной внешности возрастом до 25 лет на должность графического дизайнера. Обязателен опыт работы в программах: иллюстратор, фотошоп, - от 2-х лет. З/п 3000 грн. Запись на собеседование по тел. ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Adobe Acrobat Professional

    Нужен спец по созданию журнала в PDF. Мой дизайнер отлично рисует и верстает, но не владеет такими функциями формата, как звуковые эффекты, создание кнопок, ссылок, и пр. Я не специалист, сам не очень понимаю. Нужен ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Временная замена постоянного дизайнера на 3 недели

    Ищу дизайнера себе на замену на время отпуска (период с 12.07 по 30.07), возможно дальнейшее сотрудничество. Работа на полный день в офисе на ставку, 9-18, сб-вс выходные. Офис в центре, возле Оперного, м. Теальная - м. Золотые ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик-дизайнер

    Ищем грамотного верстальщика полиграфии на удаленную работу. С весомой долей креативности. Работа - верстка журнала, верстка каталогов, верстка буклетов. Разработка концепции сейчас не требуется, шаблоны есть. 1. Журнал - периодичность раз в квартал, объем от ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер! Разработка макетов для полиграфии.

    Работа на постоянной основе. Необходимо будет делать макеты : Визиток Баннеров Буклетов В данный момент дизайнер который работает в штате не успевает. Требуется удаленный помощник чтобы в период загрузки можно было отдавать макеты на разработку. Сроки 1 день на разработку макета ...

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер рекламной и полиграфической продукции

    $50

    Группе компаний «СКАУТ» (г. Санкт-Петербург, www.scout-gps.ru) - производителю и интегратору системы спутникового мониторинга транспорта «СКАУТ», требуется внештатный дизайнер-фрилансер, готовый к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы очень хотим видеть в своей команде: Креативного, и в тоже ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад