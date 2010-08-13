Приглашаем дизайнера,обязательно с опытом работы,от 25 лет. по договору подряда.Оплата труда сдельная,оговаривается при собеседовании.

работа в офисе!!!!с 9.30. до 17.30. с 13.00. до 14.00. обед. сб.вс. вых.

.образование не ниже среднего специального.

Профессиональное владение графическими программами "Adobe Photoshop","CorelDraw",знание особенностей предпечатной подготовки полиграфической и широкоформатной продукции,базовые навыки по созданию Web анимации, уверенный пользователь ПК. резюме направлять по факсу или на е-mail, резюме обязательно.