Дизайнер

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Приглашаем дизайнера,обязательно с опытом работы,от 25 лет. по договору подряда.Оплата труда сдельная,оговаривается при собеседовании.

работа в офисе!!!!с 9.30. до 17.30. с 13.00. до 14.00. обед. сб.вс. вых.

.образование не ниже среднего специального.

Профессиональное владение графическими программами "Adobe Photoshop","CorelDraw",знание особенностей предпечатной подготовки полиграфической и широкоформатной продукции,базовые навыки по созданию Web анимации, уверенный пользователь ПК. резюме направлять по факсу или на е-mail, резюме обязательно.

13 лет назад
Madina25
Мадина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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