Здравствуйте, уважаемые соискатели. Хочу предложить Вам работу. Уже долгое время я в поиске хорошего дизайнера. Скоро открывается моя студия и очень хочется видеть на рабочих местах ответственных творческих людей. Работа на данном этапе будет удаленной, ...