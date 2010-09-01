Рекламное агенство "DSM Group" в связи увеличением объма работ ищетдизайнеров на фриланс. Основные требования: illustrator, photoshop, indesign, acrobat. Работа по договору. Работа сдельная. Фриланс. Удаленка. В офис только документы подписать. Только для Москвы и МО! Спасибо за внимание!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании требуется дизайнер-фрилансер.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Здравствуйте, уважаемые соискатели. Хочу предложить Вам работу. Уже долгое время я в поиске хорошего дизайнера. Скоро открывается моя студия и очень хочется видеть на рабочих местах ответственных творческих людей. Работа на данном этапе будет удаленной, ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт13 лет назад
Мы - дружная команда, консалтинговой компании "Profi 2 Profit". И нам жизненно необходим новый боец! На должность удаленного дизайнера требуется творческий человек, способный отличить разницу между версткой макета наружной рекламы и рекламы в прессе. Давайте проверим, ...Верстка полиграфии62 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приглашаем дизайнера,обязательно с опытом работы,от 25 лет. по договору подряда.Оплата труда сдельная,оговаривается при собеседовании. работа в офисе!!!!с 9.30. до 17.30. с 13.00. до 14.00. обед. сб.вс. вых. .образование не ниже среднего специального. Профессиональное владение графическими программами "Adobe Photoshop","CorelDraw",знание ...Закрыт13 лет назад
Ищу надежного и опытного дизайнера. Мы занимаем изготовлением пластиковых карт, и наш дизайнер не всегда справляется.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется Дизайнер верстальщик на срок в 2 недели, с 9-го по 23 августа. Рабочий график с 10 до 18:00, 5 дней в неделю. Суббота и воскресение выходной. Свободное владение пакетами adobe. Знание Quark Ex...не профи, ...Закрыт13 лет назад
Коллеги, приветствую! С сентября месяца мне понадобится сабж. Точнее, не столько падаван, сколько напарник. В первую очередь, на выполнение рутинных полиграфических работ: верстка и подготовка к печати гайдлайнов, элементов фирменного стиля (визитки/папки/бланки и т.п.), несложных рекламных ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязанности: разработка и верстка макетов рекламной и информационной продукции согласно фирменному стилю (brand book) как на твердых носителях, так и для web. Условия: Работа в офисе. Занятость полная. Зарплата по результатам собеседования. Требования: наличие классического образования является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием. Необходимы навыки ...Закрыт13 лет назад
Разработка лого, ф-го. стиля, д.журнала- ..Ваша цена? Разработка макета-..Ваша цена за 1/шт.(65*100 мм.)? Верстка и здача в типографию-..Ваша цена? PS/ Оплпта по утверждению. Постоянная работа. Для одного человека-постоянная удаленная занятость.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт13 лет назад
Издательство приглашает на постоянную работу ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА. Обязательные требования: - ВО; - М/ Ж до 35 лет; - ОР на аналогичной должности от 2-х лет; - Отличное владение программами QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.PageMake. 3D Max- приветствуется. - Художественный вкус, ...Закрыт13 лет назад