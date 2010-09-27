Дизайнер-верстальщик.

Здравствуйте, уважаемые соискатели. Хочу предложить Вам работу. Уже долгое время я в поиске хорошего дизайнера. Скоро открывается моя студия и очень хочется видеть на рабочих местах ответственных творческих людей. Работа на данном этапе будет удаленной, а з/п будет полностью зависеть от Вас. Вы сможете получать от 200 р., до 50.000 р. в месяц. Из-за долгой подготовки к открытию, волнений и ОГРОМНЫХ расчетов, накопилось БОЛЬШУЩЕЕ кол-во работы, которую нужно кому-то делать...Уф-ф-ф. Итак, вот требования:

- Мужчина/женщина, 20-25 лет., гражданство- РФ

- образование: высшее, неоконченное высшее ( желательно по специальности "дизайнер")

- Высокий уровень знания и умение работать в следующих программах: Adobe ( Photoshop, Illustrator, Flash), Corel Draw, 3dsMax или аналогичная программулька ( Maya, Cinema 4D), желательно-Autocad.

- ответственность, креативность, улыбчивость, усидчивость и так далее =)

После двух месяцев работы- возможность переезда в офис, или так же работы "на удаленке".

Резюме C ПОРТФОЛИО!!! присылайте на : [email protected], с пометкой "Резюме".

Всего вам хорошего и удачи.