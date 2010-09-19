Адекватный дизайнер для длительного сотрудничества

Верстка полиграфииЗакрыт62 заявки813 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы - дружная команда, консалтинговой компании "Profi 2 Profit". И нам жизненно необходим новый боец! На должность удаленного дизайнера требуется творческий человек, способный отличить разницу между версткой макета наружной рекламы и рекламы в прессе.

Давайте проверим, что у вас уже есть: ответственность, адекватность, надежность!

Общение посредством skype и icq

Необходимо на регулярной основе выполнять дизайн:

1. Буклетов. (от 2000 руб.)

2. Флаеров \ афиш. (от 500 руб.)

3. Создание логотипов (от 500 руб.)

4. Наружная реклама. (от 600 руб.)

5. Верстка анкет, коммерческих предложений

6. Визитки - от 400руб

7. Фирменный стиль - от 2000руб.

* Цены указаны за 1 объект. Цены могут увеличиваться в рамках некоторых заказов.

Требования:

* Срок: не более 3 суток за один объект. (Не считая более сложных, например, буклетов)

* Стоимость услуг: ориентировочная стоимость по каждому пункту.

* ВАЖНО:

--- 1 факт срыва сроков - прекращение сотрудничества (мы даем гарантии Клиентам)

--- Важно поддерживать связь - по телефону, скайпу и т.д.

Объясню как будем работать и по какой схеме:

* Из все заявок мы отберем до 10 дизайнеров.

* Создадим некий ресурс (сайт, страничка, группа Вконтакте)

* По факту появления заказа - я буду всех единовременно информировать (смс, звонки, почта) - (Заказов очень много)

* На этом ресурсе будет полный бриф по каждому заказу (сроки, стоимость, цели)

* И дизайнер сам уже выбирает какой заказ ему брать (Пишет - "взял"). Значит остальные на него уже не претендуют.

- icq: 383496327

13 лет назад
Profi_2_Profit
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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