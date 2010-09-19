Верстальщик

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок337 просмотров
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Требуется на постоянную-удаленую работу верстальщик. 200 руб за полосу. Газета формат А3.

13 лет назад
Katpchelka
Екатерина 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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