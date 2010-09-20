Дизайнер на постоянную работу

Нужен талантливый, целеустремленный человек. Дизайнер, Программист на постоянную работу в туристическую компанию. Мы открыли новую компанию, которую нужно сделать брендом на острове Пхукет за 2 года. Есть все необходимые ресурсы: опыт, средства. Если для вас ...