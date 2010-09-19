Требования: Опыт написание статей на спортивные темы в рубрику формула 1. Знание о формула 1. Наличие стиля Навык рерайтинга статей с других новостных сайтов
Копирайтинг13 заявок
Закрыт
13 лет назад
Требования: Опыт написание статей на спортивные темы в рубрику формула 1. Знание о формула 1. Наличие стиля Навык рерайтинга статей с других новостных сайтов
Требуется дизайнер на постоянной основе. Работа с полиграфией, наружкой, рекламными материалами. Требование умение рисовать, а не пользоваться клипартами. Готовность к полному рабочему дню, 6дневка, в субботу укороченный р/д. Телефон для связи: +99871 2349707, +99897 3313104 с ...
Необходимо создать Диск для презентации компании и ее услуг клиентам