zafarchik

Зафар zafarchik

 
40 летУзбекистан/Ташкент
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется дизайнер

    Требуется дизайнер на постоянной основе. Работа с полиграфией, наружкой, рекламными материалами. Требование умение рисовать, а не пользоваться клипартами. Готовность к полному рабочему дню, 6дневка, в субботу укороченный р/д. Телефон для связи: +99871 2349707, +99897 3313104 с ...

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    Закрыт
    13 лет назад