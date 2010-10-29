Помощник дизайнера

Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок319 просмотров
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Требуется помощник дизайнера. Оплата сдельная.

Прошу написать уровень ваших цен, пример:

визитка - 150р

буклет - 500р

каталог - 2000р

и т.д.

13 лет назад
piar07
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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