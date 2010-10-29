На постоянной основе требуется специалист по верстке печатного издания (газета рекламно информационная). газета будет выпускаться в Бердянске один раз в неделю. жду предложений на электронку, просьба указать цену услуги в месяц либо за каждую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощник дизайнера. Оплата сдельная.
Прошу написать уровень ваших цен, пример:
визитка - 150р
буклет - 500р
каталог - 2000р
и т.д.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен опытный цветокорректор, способный осуществить препринт-подготовку фотографий для использования в печатном СМИ. Работа сдельная, по результатам выполнения. Цена вопроса от 20 до 100 р за фото, в зависимости от сложности фотографии.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт13 лет назад
Подбираем дизайнеров для удаленной работы: за дизайн еврофлаера, листовки А5, листа А4 - от 75 грн дизайн евробуклета - от 130 грн Запускаем от 2 макетов в день Нужны дизайнеры, которые могут оперативно делать макеты (от поступления исходников ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа заключается в создании макетов для визиток, так же листовок и всякой полиграфической продукции. Так же нужно будет рисовать шапки для сайтов. Нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами так как заказов будет много. Жду ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для РА нужен один или два дизайнера для постоянного сотрудничества. В день от 2-ух работ будет. Макеты нужно делать за сутки.В основном нужно разрабатывать еврофлаера двухсторонние.Оплата 80 грн./макетВерстка полиграфии25 заявокЗакрыт13 лет назад
В агентство спортивного маркетинга и рекламы требуется дизайнер. Работа 80% в офисе. Зарплата по результатам собеседования. Работа как надо большими проектами требующими креатива, так и над несложными дизайном по уже существующим наработкам.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Компании - владельцу нескольких сетей фастфудов/кафе/ресторанов требуется дизайнер на постоянную работу. Требования: хороший вкус и техническая грамотность. Умение рисовать руками приветствуется. Локация: Оболонь.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на постоянную-удаленую работу верстальщик. 200 руб за полосу. Газета формат А3.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
Изготовление в CorelDraw 12 макетов визиток, флаеров, по ТЗ заказчика, согласование макетов с заказчиком. Макеты нужно изготавливать быстро (0, 5-1, 5 часа на макет), и профиссионально. Возможно несколько макетов в день. Каждый новый макет 1 ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад