На постоянную работу требуется дизайнер

Работа заключается в создании макетов для визиток, так же листовок и всякой полиграфической продукции.

Так же нужно будет рисовать шапки для сайтов.

Нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами так как заказов будет много.

Жду Ваших предложений.