PeetsBOG

Артём PeetsBOG

 
33 годаРоссия/Майкоп
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tokar
Саша 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Шапка для сайта
Задачи поставлены четко, заказчик уважающий труд. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
Молодой, талантливый флешер, отличная фатназия, с первого раза понимает суть дела. Исключительно положительные впечатления.
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Prijmenko
Ывмыявм 
50 летАвстралия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-3)
$150
10 баллов
12 лет назад
Создание инет-магазина
Хороший работодатель. Знает чего он хочет, быстро дает необходимую информацию. Сам участвует в процессе. Оплата быстрая.
Отличная работа, четко понимает задачу и решает её в короткие сроки. Всегда на связи, мастер своего дела.
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uradesign
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Картинка 20х14 см
Приятно работать с таким заказчиком как Артём.
Адекватен, человек с фантазией, готов обращаться к нему еще спасибо за работу
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