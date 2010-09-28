добрый день, ничего сложного. 4 Папки с картинками оформлены в виде галереии, задача просто чтобы картинки все были ровные, переключалось всё плавно. Все картинки уже залиты на хост, нужно только еще поделить их правильно. Двиг ...
- $15Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день! требуется создание сайта, движок на ваш выбор. Обязательно индивидуальный дизайн (не шаблон) Сайт будет содержать до 50 страниц вот пример www.pretto.ruСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Создание интернет магазина одежды и парфюмерии. Движок нужен такой, чтобы обычный админ без проблем мог менять ассортимент вот пример http://www.shop-of-aromas.ru/ так же возможна поддержка сайта на постоянной основе и раскрутка.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Установки Ранпадшел и настройки базы данных SQL server 2005 просьба писать людям, уже работавшими с данной программой (RUNPAD SHELL pro)Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Создание шапки для производственного сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Флеш шапка для сайтаВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $12
Картинка на фоне паркета, на картинке должен присутствовать младенец подробности личноВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Работа заключается в создании макетов для визиток, так же листовок и всякой полиграфической продукции. Так же нужно будет рисовать шапки для сайтов. Нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами так как заказов будет много. Жду ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт13 лет назад