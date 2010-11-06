Требуются 2 дизайнера для постоянной работы

Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок406 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Мы – команда консалтинговой компании Profi 2 Profit, и нам требуется новый боец. Очень амбициозный. На редкость трудолюбивый. На должность удаленного дизайнера на постоянную работу. Девушки и парни от 18 лет с творческим складом ума и врожденно прямыми руками.

Если в выше написанном Вы увидели себя, знайте, чем Вам придется заниматься со стопроцентной отдачей:

- Разработкой макетов полиграфии.

- Создание сайтов под ключ.

- Разработка логотипов и фирменных стилей.

- Разработка прочих дизайн-проектов.

- Добавлять новые проекты на сайт.

• До начала работы необходимо сразу указать область Ваших компетенций.

В обмен за Ваш вклад в создание дизайн-проектов для наших Клиентов мы, положа руку на сердце, гарантируем:

- Постоянный поток заказов.

- Ведение работы с 1 контрагентом (Никакого выноса мозга от заказчика)

- Своевременное и стабильное вознаграждение.

- Бесплатный доступ к ресурсам с платными клипартами

Если Вы еще продолжаете читать и все Вас устраивает, то на всякий случай, давайте проверим, что у Вас уже есть:

- Опыт работы в направлении дизайна не менее 2 лет и не менее 30 проектов.

- Вражденная иле приабритенная граматнасть!

- Желание и возможность много и продуктивно работать!

- Понимание, что дедлайн порой больше ценится, чем уровень выполняемой работы.

У Вас сложилось удивительное чувство, как это мы так точно все написали про Вас?

Вы увидели себя как в зеркале? Мы очень рады! Срочно пишите контактную информацию обратным сообщением или на почту: design(собака)profi2profit.ru

Также Вы можете позвонить нам по номеру: +7 (8342) 31-21-22

Связь производится посредством коммуникаций: skype, icq, e-mail, phone. Поэтому сразу же укажите все вышеуказанные данные.

Оплата производится исключительно посредством webmoney (возможна предоплата). Не забудьте указать сразу номер кошелька (Рублевого)

Вот ориентировочный список нами предлагаемых цен за Ваши услуги:

• Графика: , буклеты – от 2 000 руб., лифлеты – от 1 000 руб, наружная реклама – от 1 000 руб., логотипы – от 500 руб. иллюстрации – от 500 руб., афиши – от 500 руб., фирменный стиль – 2 000 руб.

• Сайты: баннер – от 500 руб., сайты под ключ – от 6 000 руб,

Не забудьте скинуть свое портфолио нам на почту

Ориентировочный уровень работ можно посмотреть в нашем портфеле.

13 лет назад
Profi_2_Profit
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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