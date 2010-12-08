Главный редактор для журнала для девочек 7-12 лет

Для периодического ежемесячного издания для девочек 7-12 лет требуется главный редактор.

Обязанности:

* разработка концепции издания

* участие в разработке макета журнала

* составление плана номера и его реализация

* руководство творческим коллективом

Условия:

Работа в офисе (м. Савеловская, 5 мин пешком, удаленный вариант может быть рассмотрен), с 10.00 до 19.00, фиксированный оклад от 20 000 руб. + премия по выходу номера - по результатам собеседования, адекватное руководство.

К резюме необходимо приложить краткое изложение вашего видения будущего издания и набросок плана номера.