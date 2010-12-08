Требуется дизайнер, разные задания, на постоянку. Приветствуется круглосуточное нахождение в сети:). Брошюры, обработка фото, афиши, буклеты, бигборды и т.п. Примеры цен и работ с предыдущим дизайнером за ноябрь 2010: Дизайнер Тарас 28.10 Табличка такси и стрелка ...
Главный редактор для журнала для девочек 7-12 лет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для периодического ежемесячного издания для девочек 7-12 лет требуется главный редактор.
Обязанности:
* разработка концепции издания
* участие в разработке макета журнала
* составление плана номера и его реализация
* руководство творческим коллективом
Условия:
Работа в офисе (м. Савеловская, 5 мин пешком, удаленный вариант может быть рассмотрен), с 10.00 до 19.00, фиксированный оклад от 20 000 руб. + премия по выходу номера - по результатам собеседования, адекватное руководство.
К резюме необходимо приложить краткое изложение вашего видения будущего издания и набросок плана номера.
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