Дизайнер, специалист бренд-менеджмента

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Концерн "Тракторные заводы" приглашает на работу дизайнера, специалиста департамента бренд-менеджмента.

Обязанности:

Дизайн элементов для Web

Дизайн рекламной продукции, полиграфии

Разработка рекламных модулей

Создание и оформление презентаций в PowerPoint, Flash

Предварительная верстка журналов

Требования:

Муж./жен. 20-35 лет

Высшее, желательно профильное образование

Опыт работы от 1 года

Уверенный пользователь ПК (PowerPoint, Corel, PhotoShop, 3D Max обязательно)

Профессионализм, ответственность, умение расставлять приоритеты и планировать рабочий день

Условия:

Оформление по ТК

Место работы - ул.Хузангая, 26Б

Возможна удаленная работа/ работа по гражданско-правовому договору

Резюме можно направлять на [email protected], ф.28-22-03 с указанием наименования вакансии и приложением примеров выполненных работ.

13 лет назад
Alla83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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