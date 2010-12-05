Ищу дизайнера

РА ООО "БИЗНЕС СОМ" ищет дизайнера на постоянную работу в г.Днепропетровске.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер, разные задания, на постоянку. Приветствуется круглосуточное нахождение в сети:). Брошюры, обработка фото, афиши, буклеты, бигборды и т.п. Примеры цен и работ с предыдущим дизайнером за ноябрь 2010:
Дизайнер Тарас
28.10
Табличка такси и стрелка - 30 грн
Картинка Dimal and Tanq 30 грн
29.10
Фотка Кузьмы для Вивы 10 грн
02.11
Визитка Вива Такси 10 грн
07.11
Баннер 650 на 110
КАЧАЙ дебютный EP
Свет Внутри
«Самый непонятный стих» 30 грн
10.11
Кондоминиум (Буклет А4, постер А3,
постер А2, Бигборд, в журнал 102х75) 300 грн
15.11
Картинка DJ ProBAss 10 грн
17.11
Брошюра для Вивы 100 грн
21.11.10
Баннер Флаер в рай 50 грн
23.11.10
«Gun-G-Gang – Эксклюзивное
интервью для RAP.UA» 30 грн
24.11.10
Баннер Свадебный пакет Viva 50 грн
Баннер Тамада 50 грн
25.11.10
Визитки вива (двухсторонние) правка 20 грн
Итого 720 грн
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Расчёт на выбор исполнителя, много мелких работ
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