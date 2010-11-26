Необходим специалист на удаленную работу по разработке новых макетов рекламных листовок (купонов со скидкой) и подготовки их к печати (30-35 макетов в месяц). Периодически есть необходимость внесения изменений в уже существующие макеты (3-5 макетов в ...
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РА ООО "БИЗНЕС СОМ" ищет дизайнера на постоянную работу в г.Днепропетровске.
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