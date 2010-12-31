Специалисты для работы в издательстве

Молодому издательству требуются:

- корректоры, верстальщики, менеджеры по связям с клиентами, литературные и научные редакторы, юрисконсульты, копирайтеры (авторы оптимизированных текстов для сайтов).

Опыт работы обязателен.

Первичную заявку просьба оставлять строго в рамках данного проекта, после чего мы свяжемся с Вами и попросим заполнить нашу форму резюме.

P.S. Вакансия временно закрыта. Но периодически, в редактированном виде, будет открываться. Всем спасибо. Тем, кто не заполнил нашу форму резюме - просьба заполнить в самое ближайшее время. Кто не получил письмо со ссылкой на форму или она оказалась нерабочей - вышлем в течение суток. Все, кто прислали резюме - с Вами обязательно свяжутся.