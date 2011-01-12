Дизайнер полиграфической продукции

$2500
Верстка полиграфииЗакрыт41 заявка523 просмотра
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Рекламному агентству срочно требуется дизайнер полиграфической продукции.

Обязанности:

1. Разработка дизайна полиграфической продукции

2. Верстка полиграфической продукции

Требования:

1. Опыт работы не менее 3-х лет дизайнером полиграфической продукции

1. Возраст от 23-45 лет

3. Ответственость

13 лет назад
Vintura
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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