Баннер на Flash для терминала оплаты.

Хотелось бы получить баннеры размером 468х60 и 985х90 по 1 шт, , в цветах соответственно цветам шапки моего сайта www.skazkivam.ru (необязательно, впрочем - главное, чтобы баннер был легким, неагрессивным и веселым), если можно, то ...