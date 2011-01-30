Сделать гиф баннеры

Хотелось бы получить баннеры размером 468х60 и 985х90 по 1 шт, , в цветах соответственно цветам шапки моего сайта www.skazkivam.ru (необязательно, впрочем - главное, чтобы баннер был легким, неагрессивным и веселым), если можно, то указанием, что это очень доступные игрушки любых тематик, к любому событию, на разные возраста. Банер будет ссылаться на магазин игрушек http://www.pchelenok.com/

Еще Нужен банер размером 728х90 ведущий на страницу http://www.pchelenok.com/igrushki-bakugan-(bakugan)

Также банер 200х300 для этой страницы http://www.pchelenok.com/igrushki-bakugan-(bakugan)

Вес неважен