Сделать гиф баннеры

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Завершен26 заявок413 просмотров

Хотелось бы получить баннеры размером 468х60 и 985х90 по 1 шт, , в цветах соответственно цветам шапки моего сайта www.skazkivam.ru (необязательно, впрочем - главное, чтобы баннер был легким, неагрессивным и веселым), если можно, то указанием, что это очень доступные игрушки любых тематик, к любому событию, на разные возраста. Банер будет ссылаться на магазин игрушек http://www.pchelenok.com/

Еще Нужен банер размером 728х90 ведущий на страницу http://www.pchelenok.com/igrushki-bakugan-(bakugan)

Также банер 200х300 для этой страницы http://www.pchelenok.com/igrushki-bakugan-(bakugan)

Вес неважен

14 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$40
3 дня
Сделал все правильно
Оплатил все как следует :)

Заявки фрилансеров

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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