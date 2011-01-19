Swish to Flash

Есть 2 баннера, сделаны в SWISH. Надо сделать такие же (абсолютно такие же!) в Flash (CS3 или CS4), в формате *.fla

Обязательно при этом сохранить резиновость и не превысить общий суммарный вес.

В аттаче исходники и скомпиленные swf.