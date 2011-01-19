Нужно сделать из гифки что в атаче флешь баннер который будет весить 50килобайт
Swish to Flash
Есть 2 баннера, сделаны в SWISH. Надо сделать такие же (абсолютно такие же!) в Flash (CS3 или CS4), в формате *.fla
Обязательно при этом сохранить резиновость и не превысить общий суммарный вес.
В аттаче исходники и скомпиленные swf.
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