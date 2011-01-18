Разработка баннера 2-х размеров Flash

Добрый день ! Необходимо разработать баннер в 2х размерах .В приложении все материалы и описание сценария баннера.

В приложении также есть пример таких баннеров (размеры те же и стиль примерно такой)

Пожалуйста сразу укатывайте срок и стоимость.

Нужно быть готовым доработать все правки по баннеру если таковые появятся у клиента.