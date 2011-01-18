Разработка баннера 2-х размеров Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок305 просмотров

Добрый день ! Необходимо разработать баннер в 2х размерах .В приложении все материалы и описание сценария баннера.

В приложении также есть пример таких баннеров (размеры те же и стиль примерно такой)

Пожалуйста сразу укатывайте срок и стоимость.

Нужно быть готовым доработать все правки по баннеру если таковые появятся у клиента.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннер на Flash для портала

    Необходимо разработать Flash баннер размером 784x123 пикселя Сюжет и сценарий на усмотрение исполнителя, в качестве исходных материалов необходимо будет использовать официальный сайт компании. Жду предложения по цене, срокам, а также ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Техническая работа с баннерами

    $50

    Очень срочно (до 09 утра по МСК) нужно сделать задание, описанное во вложении. я буду на связи с 05 утра МСК и отпишусь по Вашим преддложениям.

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер на Flash для терминала оплаты.

    $50

    Требуется разработать баннер для терминала приема платежей - 220*220px, со скругленными краями, частичной прозрачностью. Продолжительность 15 сек. Сюжет и сценарий на усмотрение исполнителя, в качестве исходных материалов необходимо будет использовать официальный сайт компании. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать гиф баннеры

    Хотелось бы получить баннеры размером 468х60 и 985х90 по 1 шт, , в цветах соответственно цветам шапки моего сайта www.skazkivam.ru (необязательно, впрочем - главное, чтобы баннер был легким, неагрессивным и веселым), если можно, то ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка рекламы (веб)

    Нужно нарисовать один шаблон рекламы недвижимости, в котором будут текстовые описания, картинки, название обьекта, адрес, ссылка на сайт и так далее. Примеры смотрите во вложенном файле. Дизайн рекламы должен основываться на существующем дизайне ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создать флеш баннер

    Из иконок сделать резиновый flash-банер. Они слетаются справа налево по одной, когда все собраны они разворачиваются все вместе и на обратной стороне логотип. Все материалы дам.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Серия баннеров

    Нужна серия тематических баннеров в количестве 10, интересует цена за 1

    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-баннеры - разработка, ресайз

    Необходимо разработать флеш баннер под проект с последующим ресайзом (ожидается около 10 ресайзов) и созданием аналогичного гиф-баннера Ждем предложения по цене, срокам, а также примеры работ

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать очень простые gifы

    Требуется сделать 2 gif баннера (на подобие прикрепленного к заданию). Изменения: - текст; - размеры; - к одному из баннеров надо будет подобрать иконку/картинку слева; Сделать нужно срочно.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад