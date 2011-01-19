Разработать баннер для мужского интернет-магазина.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок402 просмотра

Необходимо разработать / создать баннер для мужского интернет магазина.

Флеш 200х300 и Гиф заглушка 200х300.

Предпочтение отдаю больше тем, кто зарегистрирован на этом сайте более 1 - 1,5 лет и обязательно хорошее и достойное портфолио!

Обязательно указывайте стоимость и сроки..

14 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$70
3 дня
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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