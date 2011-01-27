Необходим креативный баннер 728x90 Flash Подробности при утверждении кандидата.
Разработка 2-х Flash баннеров
Для представления задач открываем сайт: www.smart-sim.ru
Внимание акцентируем на верхней статичной панели с бекграундом в виде карты мира.
1. Реализовать Flash баннер из поочередно сменяющихся надписей: Роуминг в 10-15 раз выгоднее, У нас выгодные тарифы и т.п. (надписи согласуем).
- С каким-нибудь красивым эффектом смены.
- Задний фон flash должен быть транспорентным (если возможно).
- Размещение баннера предполагается вместо статичной картинки "Роуминг в 10-15 раз выгоднее" на www.smart-sim.ru
2. Реализовать Flash баннер в виде крутящегося земного шара, летящих самолетов и мигающих фиолетовых точек на земной поверхности.
- Задний фон flash должен быть транспорентным (если возможно).
- Размещение баннера предполагается вместо статичной картинки земного шара на www.smart-sim.ru
- Хотелось бы, чтобы динамика выглядела так, как сейчас статическая картинка (цветовая гамма, зеркальное отражение и т.д.)
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