Разработка 2-х Flash баннеров

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Завершен10 заявок298 просмотров

Для представления задач открываем сайт: www.smart-sim.ru

Внимание акцентируем на верхней статичной панели с бекграундом в виде карты мира.

1. Реализовать Flash баннер из поочередно сменяющихся надписей: Роуминг в 10-15 раз выгоднее, У нас выгодные тарифы и т.п. (надписи согласуем).

- С каким-нибудь красивым эффектом смены.

- Задний фон flash должен быть транспорентным (если возможно).

- Размещение баннера предполагается вместо статичной картинки "Роуминг в 10-15 раз выгоднее" на www.smart-sim.ru

2. Реализовать Flash баннер в виде крутящегося земного шара, летящих самолетов и мигающих фиолетовых точек на земной поверхности.

- Задний фон flash должен быть транспорентным (если возможно).

- Размещение баннера предполагается вместо статичной картинки земного шара на www.smart-sim.ru

- Хотелось бы, чтобы динамика выглядела так, как сейчас статическая картинка (цветовая гамма, зеркальное отражение и т.д.)

14 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Исполнением заказа доволен, все поставленные задачи Алексей выполнил качественно и в указанный срок. Спасибо!
Отлично поработали. Работали без предоплаты. Оплата в течении 1 минуты после принятия работы+неплохой бонус. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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